В Уфе ГАИ начала сразу три масштабные спецоперации

На дорогах Уфы резко выросло число экипажей ДПС. Это связано сразу с тремя профилактическими акциями, которые запустила столичная Госавтоинспекция. По данным ведомства, сейчас в городе одновременно проводят оперативно-профилактические мероприятия под названиями «Должник», «Пешеход» и «Пассажирские перевозки».
Акция «Должник» направлена на поиск граждан, систематически уклоняющихся от выплаты штрафов и других финансовых обязательств. Два других проекта призваны снизить количество ДТП с пострадавшими. Инспекторы уделят особое внимание соблюдению ПДД пешеходами и водителями пассажирского транспорта, уточнили в ГАИ.
Особый контроль будет осуществляться и за перевозчиками: сотрудники Госавтоинспекции проведут серию внеплановых проверок автобусов и такси. Отдельное внимание уделят правильной перевозке несовершеннолетних: дежурящие на дорогах инспекторы проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.