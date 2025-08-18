В Башкирии иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее «Башинформ» информировал о том, что уроженец республики признан виновным по статьям «нарушение порядка деятельности иностранного агента» и «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.