В Башкирии иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: Башинформ

Иноагента Ростислава Мурзагулова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Он внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

«Мурзагулов Ростислав Рафкатович*, 24.05.1978, г. Кумертау Республики Башкортостан», — сообщается в реестре.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что уроженец республики признан виновным по статьям «нарушение порядка деятельности иностранного агента» и «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 4 года.

*признан в РФ иноагентом.