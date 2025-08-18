Киллер признался в убийстве владельца цветочного магазина на Урале

В Челябинской области раскрыли убийство 22-летней давности. Об этом сообщили в региональном МВД.
Следователи СК и оперативники МВД «Карталинский» смогли раскрытие старое убийство.
В декабре 2022 года в Карталах пропал 36-летний владелец цветочного магазина. В полицию заявил его брат. Через полгода останки мужчины нашли в лесополосе у трассы. Следы указывали на убийство.
Раскрыть преступление тогда не удалось. Лишь через 22 года выяснилось, что владелец магазина стал жертвой киллера.
«Конфликт из-за торговой территории привел к тому, что местный предприниматель нанял троих исполнителей, заплатив им 40 тысяч рублей. Одному из них он передал пистолет. Тогда злоумышленники заманили жертву в машину под предлогом совместной поездки, вывезли к трассе Карталы — Варна и дважды выстрелили ему в голову. Тело спрятали в лесополосе, а затем похитили имущество», — рассказали в МВД по Челябинской области.
В настоящее время троих участников расправы уже нет в живых. Остался 43-летний житель Магнитогорска, ранее проживавший в Карталах. Он прятался в Питере у родственницы. Мужчину задержали. Он сознался в содеянном. Ему грозит срок по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сейчас обвиняемый под стражей.
В СК добавили, что фигуранты не только расправились с жертвой, но и похитили из его квартиры 35 тысяч рублей.