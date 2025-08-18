Киллер признался в убийстве владельца цветочного магазина на Урале

«Конфликт из-за торговой территории привел к тому, что местный предприниматель нанял троих исполнителей, заплатив им 40 тысяч рублей. Одному из них он передал пистолет. Тогда злоумышленники заманили жертву в машину под предлогом совместной поездки, вывезли к трассе Карталы — Варна и дважды выстрелили ему в голову. Тело спрятали в лесополосе, а затем похитили имущество», — рассказали в МВД по Челябинской области.