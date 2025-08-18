В Уфе задержали объявленных в международный розыск супругов

По данным пресс-службы МВД по РБ, 4 апреля 2022 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали трех человек, подозреваемых в причастности к данной преступной деятельности. В результате обысков по местам их проживания и регистрации были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: более 942 кг мака с наркотическими примесями, большое количество таблеток, емкости с растворителем, а также технические средства, используемые для организации преступной деятельности — смартфоны, ноутбуки, планшеты, внешние жесткие диски, SIM- и flash-карты. Были изъяты деньги — свыше 4 миллионов рублей, а также автомобиль.
Всем участникам преступной группы предъявили обвинения. Однако двое из них — 51-летний мужчина и 48-летняя женщина, жители города Октябрьского, — проигнорировали судебное заседание, назначенное на ноябрь 2023 года, и не вышли на связь с защитниками и судом. Их объявили в федеральный, а в последующем в международный розыск.
Накануне сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из города Октябрьского при поддержке Росгвардии задержали скрывавшихся обвиняемых в съемном жилье одного из элитных жилых комплексов в Уфе. Дело направили в суд. Задержанных поместили в следственный изолятор. Их сообщник ранее был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.