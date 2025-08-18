В Уфе задержали объявленных в международный розыск супругов

По данным пресс-службы МВД по РБ, 4 апреля 2022 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали трех человек, подозреваемых в причастности к данной преступной деятельности. В результате обысков по местам их проживания и регистрации были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: более 942 кг мака с наркотическими примесями, большое количество таблеток, емкости с растворителем, а также технические средства, используемые для организации преступной деятельности — смартфоны, ноутбуки, планшеты, внешние жесткие диски, SIM- и flash-карты. Были изъяты деньги — свыше 4 миллионов рублей, а также автомобиль.