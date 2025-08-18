В Гомельском районе от взрыва газового баллона погибла пенсионерка

Предварительно известно, что ночью 17 августа в дачном кооперативе «Скиток-1» на одном из участков загорелась деревянная хозпостройка. Женщина, находившаяся в доме, заметила огонь и вышла на улицу. Спустя короткое время в доме произошел взрыв газового баллона. Обломки металла нанесли пенсионерке смертельные травмы.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Для установления механизма возникновения и развития пожара, а также точной причины смерти пенсионерки, будет проведен ряд экспертиз.
Следователи выяснили, что пустой незарегистрированный баллон пенсионеры хранили в хозпостройке.
Проверку по данному факту проводит Гомельский районный отдел Следственного комитета.