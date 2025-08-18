В Гомельском районе от взрыва газового баллона погибла пенсионерка

Предварительно известно, что ночью 17 августа в дачном кооперативе «Скиток-1» на одном из участков загорелась деревянная хозпостройка. Женщина, находившаяся в доме, заметила огонь и вышла на улицу. Спустя короткое время в доме произошел взрыв газового баллона. Обломки металла нанесли пенсионерке смертельные травмы.