Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сотрудник колонии получил срок за смертельное ДТП в Тайшетском районе

Обвиняемый лишь частично признал вину, утверждая, что не мог предотвратить аварию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тайшетский городской суд вынес приговор 31-летнему бывшему работнику исправительного учреждения из Красноярского края. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

— Трагедия произошла в ноябре 2024 года в селе Мирном. Возвращаясь с отдыха за рулем своего УАЗа, подсудимый не справился с управлением и врезался в световую опору на улице Школьной. Находившийся на переднем сидении 25-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.

Обвиняемый лишь частично признал вину, утверждая, что не мог предотвратить аварию. Однако суд, учитывая позицию прокурора, приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения с одновременным лишением водительских прав на такой же срок. Дополнительно с осужденного взыскали 700 тысяч рублей в пользу матери погибшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутской области 61 человек получили травмы и еще двое погибли.