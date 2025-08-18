Бывший сотрудник колонии получил срок за смертельное ДТП в Тайшетском районе

Тайшетский городской суд вынес приговор 31-летнему бывшему работнику исправительного учреждения из Красноярского края. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
— Трагедия произошла в ноябре 2024 года в селе Мирном. Возвращаясь с отдыха за рулем своего УАЗа, подсудимый не справился с управлением и врезался в световую опору на улице Школьной. Находившийся на переднем сидении 25-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Обвиняемый лишь частично признал вину, утверждая, что не мог предотвратить аварию. Однако суд, учитывая позицию прокурора, приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения с одновременным лишением водительских прав на такой же срок. Дополнительно с осужденного взыскали 700 тысяч рублей в пользу матери погибшего.
