Бывший сотрудник колонии получил срок за смертельное ДТП в Тайшетском районе

— Трагедия произошла в ноябре 2024 года в селе Мирном. Возвращаясь с отдыха за рулем своего УАЗа, подсудимый не справился с управлением и врезался в световую опору на улице Школьной. Находившийся на переднем сидении 25-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.