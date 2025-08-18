Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 23

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Один пострадавший скончался в больнице. Общее число погибших увеличилось до 23», — сказали в МЧС.
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число погибших во время происшествия и пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 23.
