В Башкирии объяснили, почему чаще всего происходят аварии с газом

Елена Родина, депутат Госсобрания Башкирии, напомнила, что управляющие компании обязаны следить за исправностью вентиляции и дымоходов в многоквартирных домах. Если они в плохом состоянии, дом могут отключить от газа. Так, в 2023 году это произошло с 197 домами, в 2024-м — с 97, а в 2025-м — только с 58. Сейчас в 19 домах идет ремонт, после чего газ вернут. Федеральный закон приравнял состояние вентканалов к лицензионным требованиям, и если УК их не выполняет, лицензию могут отозвать.