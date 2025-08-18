В Башкирии объяснили, почему чаще всего происходят аварии с газом

Больше 75% всех происшествий, связанных с использованием газа в жилых домах, случаются из-за отравления угарным газом. Об этом рассказал Альберт Лукманов, возглавляющий «Газпром межрегионгаз Уфа», в эфире программы «Честно говоря». По его словам, главная опасность возникает, когда продукты горения не выводятся из помещения, что угрожает жизни людей. Ответственность за это лежит на владельцах жилья, независимо от того, кто в нем проживает.
Эксперт пожарной лаборатории МЧС Башкирии Дамир Гайнетдинов отметил, что газовые плиты нужно проверять минимум раз в год. Он также предупредил, что использовать их можно только для готовки, ни в коем случае нельзя обогревать комнаты, сушить вещи или оставлять включенными без присмотра, особенно если дома есть дети. При появлении запаха газа нужно сразу перекрыть вентиль, открыть окна и позвонить в аварийную службу по номеру 104 или 112. Устанавливать плиты должны только профессионалы.
Если в доме есть газовые баллоны, их объем не должен превышать 5 литров. Важно следить за их состоянием: проверять целостность, сроки поверки и сразу обращаться в сервис, если обнаружены трещины или другие повреждения.
Елена Родина, депутат Госсобрания Башкирии, напомнила, что управляющие компании обязаны следить за исправностью вентиляции и дымоходов в многоквартирных домах. Если они в плохом состоянии, дом могут отключить от газа. Так, в 2023 году это произошло с 197 домами, в 2024-м — с 97, а в 2025-м — только с 58. Сейчас в 19 домах идет ремонт, после чего газ вернут. Федеральный закон приравнял состояние вентканалов к лицензионным требованиям, и если УК их не выполняет, лицензию могут отозвать.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.