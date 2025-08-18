Вахтовик из Омска несколько дней просидел мертвым на обочине дороги

На обочине 174 км федеральной трассы Сызрань—Саратов—Волгоград обнаружили тело 39-летнего мужчины. По информации СМИ, погибший — возвращавшийся с вахты житель Омской области.
Как сообщает портал «Вольск.ру», к моменту, как его нашли, вахтовик был мертв уже несколько дней. Тело обнаружил наблюдательный пассажир рейсового автобуса, заметивший, что мужчина второй день сидит в одной и той же позе. О ЧП пассажир сообщил в полицию. При погибшем обнаружили документы на имя жителя Омской области Владимира Избышева.
«Омич звонил родне и говорил, что собирается домой, жаловался на боли в животе. К моменту обнаружения он был мертв как минимум сутки, но никто из проезжавших автомобилистов не обращал на него внимания», — рассказал порталу «Вольск.ру» собственный источник.
Окончательно причины смерти мужчины установит экспертиза, при первичном осмотре телесных повреждений обнаружено не было. По факту ЧП ведется проверка.