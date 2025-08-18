Вахтовик из Омска несколько дней просидел мертвым на обочине дороги

Как сообщает портал «Вольск.ру», к моменту, как его нашли, вахтовик был мертв уже несколько дней. Тело обнаружил наблюдательный пассажир рейсового автобуса, заметивший, что мужчина второй день сидит в одной и той же позе. О ЧП пассажир сообщил в полицию. При погибшем обнаружили документы на имя жителя Омской области Владимира Избышева.