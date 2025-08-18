В Челябинске заметили нашествие ядовитых пауков

В Челябинске заметили ядовитых пауков. Об этом пишет ura.ru.
В городе Челябинске заметили ядовитого паука — Агриопу Брюнниха, известного как паук-оса. Его желто-черная полосатая расцветка напоминает осиную.
Эти пауки редкие, занесены в Красную книгу. Но в последнее время, как отмечает издание, они начали размножаться. Пауки ядовиты, но укус их не причиняет серьезного вреда человеку. Может вызвать раздражение. По болевым ощущениям сравним с укусом осы.
К слову, пауков-ос заметили и в других регионах. Например, Подмосковье, Татарстане, Башкортостане, Калужской области.