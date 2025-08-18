В Челябинске заметили нашествие ядовитых пауков

Эти пауки редкие, занесены в Красную книгу. Но в последнее время, как отмечает издание, они начали размножаться. Пауки ядовиты, но укус их не причиняет серьезного вреда человеку. Может вызвать раздражение. По болевым ощущениям сравним с укусом осы.