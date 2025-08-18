Ричмонд
В Самарской области упавшие футбольные ворота насмерть задавили ребенка

В одном из районов Самарской области в результате несчастного случая погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Самарской области на днях произошел трагический случай, который унес жизнь ребенка. О нем на оперативном совещании 18 августа сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Футбольные ворота, которые не были должным образом установлены и закреплены, упали на ребенка, в результате он погиб.

— Сейчас мы можем лишь выразить соболезнования семье, оказать помощь и делать все возможное, чтобы такое не повторялось, — сказал глава региона и подчеркнул, что власти несут ответственность за жизнь и здоровье людей.

Также Вячеслав Федорищев рассказал, что после ЧП главу района, где погиб ребенок, долго не могли найти. Он уверял, что работал на месте, но оказалось, что это не правда.