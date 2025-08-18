В Самарской области упавшие футбольные ворота насмерть задавили ребенка

В одном из районов Самарской области на днях произошел трагический случай, который унес жизнь ребенка. О нем на оперативном совещании 18 августа сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Футбольные ворота, которые не были должным образом установлены и закреплены, упали на ребенка, в результате он погиб.