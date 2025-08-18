Житель Челябинской области угнал мопед, чтобы навестить родственницу

Инцидент произошёл в Брединском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного жителя, который управлял мопедом «OMAKS-ALPHA». Однако оказалось, что транспорт ему не принадлежит, а находится в угоне.
Полицейские выяснили, что мужчина проник на веранду чужого дома и угнал мопед, поскольку ключи от него находились в замке зажигания. Местный житель рассказал, что собирался вернуть транспорт владельцу после того, как навестит родственницу.
Мопед изъяли и вернули собственнику. На угонщика завели уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественное преступление.
Напомним, в Миассе мужчина, помогавший с ремонтом частного дома, ночью угнал машину хозяина, чтобы отправиться на ней к девушке на свидание. Полицейские нашли автомобиль и задержали нарушителя всего за несколько часов.