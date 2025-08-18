«Пострадала годовалая девочка, ее держали на руках»: Что произошло на детской площадке в Волгодонске, где упало дерево

В Волгодонске Ростовской области в одном из дворов многоквартирного дома произошло ЧП. Дерево внушительных размеров упало на детскую площадку на улице Горького. По словам очевидцев, в этот момент здесь было полно людей — в основном дети и родители, присматривающие за малышами. Только чудом никто не получил серьезных травм. Тем не менее медицинская помощь все же понадобилась двум детям.