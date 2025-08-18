«Пострадала годовалая девочка, ее держали на руках»: Что произошло на детской площадке в Волгодонске, где упало дерево

В Волгодонске Ростовской области в одном из дворов многоквартирного дома произошло ЧП. Дерево внушительных размеров упало на детскую площадку на улице Горького. По словам очевидцев, в этот момент здесь было полно людей — в основном дети и родители, присматривающие за малышами. Только чудом никто не получил серьезных травм. Тем не менее медицинская помощь все же понадобилась двум детям.
Пострадавшие получили ушибы и ссадины. Одна из них — годовалая девочка.
— В этот момент малышка находилась на руках у папы. Удивительно, но мужчина отделался легким испугом, — рассказала одна из свидетельниц происшествия.
Ситуацией заинтересовались следователи. Информация о случившемся дошла до главного следователя страны.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Юрьевичу Ковалеву провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в донском следкоме.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», следователи уже опросили сотрудников управляющей компании. Со слов коммунальщиков, за пару дней до падения дерева рядом с ним прорвало трубу с горячей водой. По их версии, кипяток иссушил корни дерева, после чего они рухнуло.