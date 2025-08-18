Ричмонд
В Сочи начались масштабные облавы на джипперов после трагедии с туристами

В Сочи после трагического ДТП с джипом, в котором погибли двое туристов, значительно усилили контроль за транспортными средствами повышенной проходимости, которые нарушают условия безопасной перевозки пассажиров.

Источник: t.me/gibdd123region

Ежедневные рейды ГИБДД выявляют множество нарушений. За один только вчерашний день составлено 79 административных протоколов, а 20 автомобилей отправлены на специализированную стоянку.

С начала курортного сезона всего зафиксировано 1872 нарушения, включая эксплуатацию неисправных машин, нелегальные изменения в конструкции транспортных средств и нарушение правил перевозки пассажиров.

Особое внимание уделяется нелегальной предпринимательской деятельности без лицензий — составлено 31 материал, 20 машин арестованы за такие нарушения. Во время недавнего рейда в Лазаревском районе был остановлен водитель «ВАЗ Патриот» с явными признаками опьянения, он отстранен от управления, а авто помещено на штрафстоянку.

Полиция предупреждает, что рейды будут продолжаться ежедневно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить новые трагедии среди туристов и жителей. Водителям джипов рекомендуется строго соблюдать правила и не подвергать пассажиров опасности.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Сочи поздно вечером 17 августа произошла трагедия во время экстремального катания на джипах — погибли двое туристов, в том числе подросток.