Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Росавиация назвала выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Ан-24 авиакомпании «А247» в понедельник в Тюмени серьезным авиационным инцидентом, сообщило ведомство.

Источник: AP 2024

Самолет Ан-24 авиакомпании «А247», выполнявший рейс Тюмень — Белоярский (ХМАО-Югра), в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту «Рощино». На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено, оно отбуксировано на стоянку. Пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете в 9.26 мск.

«Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин занимается Тюменское МТУ Росавиации», — сообщило ведомство.

«Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — подчеркнули в Росавиации.