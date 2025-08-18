Росавиация прокомментировала выкат Ан-24 в Тюмени

Самолет Ан-24 авиакомпании «А247», выполнявший рейс Тюмень — Белоярский (ХМАО-Югра), в понедельник утром при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в тюменском аэропорту «Рощино». На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено, оно отбуксировано на стоянку. Пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном самолете в 9.26 мск.