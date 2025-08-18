Иноагента Ростислава Мурзагулова внесли в список террористов и экстремистов

Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов*, признанный иноагентом, попал в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
Теперь все его банковские счета заблокированы. Ему запрещено совершать любые финансовые операции, кроме выплаты налогов, штрафов, а также получения пенсий и социальных пособий.
Напомним, в конце 2022 года Минюст Мурзагулова внес в список иноагентов. Летом 2025 года суд заочно приговорил экс-общественника к восьми годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и нарушение законодательства об иноагентах.
*признан в РФ иноагентом.
