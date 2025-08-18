Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагента Ростислава Мурзагулова внесли в список террористов и экстремистов

В Башкирии иноагента Мурзагулова внесли в перечень террористов и экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов*, признанный иноагентом, попал в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Теперь все его банковские счета заблокированы. Ему запрещено совершать любые финансовые операции, кроме выплаты налогов, штрафов, а также получения пенсий и социальных пособий.

Напомним, в конце 2022 года Минюст Мурзагулова внес в список иноагентов. Летом 2025 года суд заочно приговорил экс-общественника к восьми годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии и нарушение законодательства об иноагентах.

*признан в РФ иноагентом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.