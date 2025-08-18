В Волгоградской области простились с убитым судьей

Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день и признался в содеянном. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».