В Волгоградской области простились с убитым судьей

В понедельник, 18 августа, родные, друзья и коллеги проводили в последний путь судью Василия Ветлугина.
Как сообщила супруга покойного Юлия, церемония прощания прошла в Никольском кафедральном соборе. Похороны состоялись на городском православном кладбище.
Напомним, жестокое убийство судьи Василия Ветлугина произошло 14 августа у здания городского суда в Камышине. На теле жертвы были обнаружены огнестрельные и множественные колото-резаные раны.
Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день и признался в содеянном. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».
В настоящее время он находится под стражей.