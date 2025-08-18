Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области простились с убитым судьей

В Камышине 18 августа прошло прощание с Василием Ветлугиным, который был убит 14 августа у здания городского суда.

В понедельник, 18 августа, родные, друзья и коллеги проводили в последний путь судью Василия Ветлугина.

Как сообщила супруга покойного Юлия, церемония прощания прошла в Никольском кафедральном соборе. Похороны состоялись на городском православном кладбище.

Напомним, жестокое убийство судьи Василия Ветлугина произошло 14 августа у здания городского суда в Камышине. На теле жертвы были обнаружены огнестрельные и множественные колото-резаные раны.

Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день и признался в содеянном. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

В настоящее время он находится под стражей.