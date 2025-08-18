В Омске семейная чета специализировалась на воровстве велосипедов

30-летняя жительница Октябрьского округа, по профессии школьный педагог, обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. По ее словам, она хранила двухколесного друга стоимостью в 5 тысяч рублей, в подъезде своего дома. После опроса свидетелей и просмотра видеокамер, сотрудники полиции вышли на похитителей. Ими оказались члены одной семьи — 33-летняя женщина и 38-летний мужчина — работавшие подъездными уборщиками. Велосипед педагога они успели продать на ближайшем рынке за 1500 рублей.