В Омске семейная чета специализировалась на воровстве велосипедов

Омская семья подъездных уборщиков в качестве дополнительного заработка похищала велосипеды, оставленные гражданами в своих подъездах. Необразцовые брачные партнеры попались на хищении велосипеда у омской учительницы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
30-летняя жительница Октябрьского округа, по профессии школьный педагог, обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда. По ее словам, она хранила двухколесного друга стоимостью в 5 тысяч рублей, в подъезде своего дома. После опроса свидетелей и просмотра видеокамер, сотрудники полиции вышли на похитителей. Ими оказались члены одной семьи — 33-летняя женщина и 38-летний мужчина — работавшие подъездными уборщиками. Велосипед педагога они успели продать на ближайшем рынке за 1500 рублей.
В ходе следствия выяснилось, что семейная пара уборщиков являются рецидивистами в криминальном бизнесе по воровству велосипедов. Сотрудникам полиции удалось установить причастность семейной пары к пропаже еще трех единиц педального транспорта в этом районе. Похищенные велосипеды — суммы ущерба варьируются от 5 до 14 тысяч рублей — муж с женой реализовали по бросовым ценам в местном ломбарде.