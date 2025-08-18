Ричмонд
Мошенники украли у крымчанки 1 млн рублей: деньги взыскали с дроппера

В Симферополе с дроппера взыскали 1 млн рублей в пользу 67-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе с дроппера взыскали 1 млн рублей в пользу 67-летней женщины, которая перевела деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В марте женщине позвонил неизвестный. Он убедил жительницу Симферополя перевести свои сбережения на «безопасный» банковский счет. Таким образом горожанка лишилась более 1 млн рублей.

«В ходе предварительного расследования установлена личность владельца счета», — отметили в прокуратуре.

Для того, чтобы защитить права женщины, надзорное ведомство обратилось в суд. С дроппера взыскали более 1 млн рублей.

«Прокуратура проконтролирует своевременное исполнение судебного решения», — говорится в сообщении.