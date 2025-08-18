Суд над бывшим главой омского минтруда Куприяновым снова перенесли

Напомним, процесс по делу Куприянова откладывался уже не раз. Экс-чиновника никак не могли этапировать из московского СИЗО, из-за чего срок его содеражания под стражей продлялся. На сегодняшний день бывшего высокопоставленного министра в родные пенаты доставили, однако процесс был отложен из-за плохого самочувствия подсудимого.