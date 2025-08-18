Суд над бывшим главой омского минтруда Куприяновым снова перенесли

Сегодня, 18 августа, в Любинском районном суде должно было начаться первое заседание по громкому уголовному делу бывшего главы регионального минтруда Владимира Куприянова. Однако заседание снова перенесли.
Напомним, процесс по делу Куприянова откладывался уже не раз. Экс-чиновника никак не могли этапировать из московского СИЗО, из-за чего срок его содеражания под стражей продлялся. На сегодняшний день бывшего высокопоставленного министра в родные пенаты доставили, однако процесс был отложен из-за плохого самочувствия подсудимого.
Напомним, Владимира Куприянова обвиняют в получении взяток от директора «Марьяновского дома-интерната» Валерия Башурова. Сумма незаконного вознаграждения, полученного за покровительство возглавляемого Башуровым учреждения, по данным следствия, превысила 600 000 рублей. Начало процесса отложено на 21 августа.
Ранее мы писали, что суд над самим Валерием Башуровым уже начался.