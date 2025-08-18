Директор «Калининградского крематория» арестован по обвинению в даче взятки за информацию об умерших

В пятницу, 15 августа, суд на два месяца арестовал руководителя СПС «Ритуал» и «Калининградского крематория», обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 291 («Дача взятки»). По информации источников, мужчину обвиняют в передаче 36 тысяч рублей за предоставление ритуальным агентам оперативной информации о смерти граждан на территории Калининградской области и их персональных данных.