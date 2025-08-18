Ричмонд
Директор «Калининградского крематория» арестован по обвинению в даче взятки за информацию об умерших

Мужчину отправили в СИЗО.

В Калининграде отправили в СИЗО директора ритуальной компании, подозреваемого в покупке информации о смертях. Об этом «Клопс» сообщили источники в правоохранительных органах.

В пятницу, 15 августа, суд на два месяца арестовал руководителя СПС «Ритуал» и «Калининградского крематория», обвиняемого в преступлении по ч. 3 ст. 291 («Дача взятки»). По информации источников, мужчину обвиняют в передаче 36 тысяч рублей за предоставление ритуальным агентам оперативной информации о смерти граждан на территории Калининградской области и их персональных данных.

В пресс-службе Калининградского областного суда информацию подтвердили. Фигуранта уголовного дела арестовали до 13 октября 2025 года.