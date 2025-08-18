Ричмонд
В Башкирии задержали дебошира на вокзале

В Башкирии мужчина устроил дебош на железнодорожном вокзале.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 49-летний мужчина устроил скандал на железнодорожном вокзале в селе Аксаково. По информации пресс-службы судов республики, инцидент произошел 15 августа.

Нарушитель вел себя вызывающе. По имеющейся информации, он хватал различные предметы, угрожал испортить вокзальное имущество и игнорировал требования полицейских. Когда его попытались доставить в отделение, он отказался садиться в машину и попробовал скрыться. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Судья назначил дебоширу 14 суток административного ареста.

