Трех студенток отчислили после видео с танцем у храма Христа Спасителя

Трех первокурсниц из Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) им. Строганова в Москве отчислили за оскорбление чувств верующих, подтвердили РБК в пресс-службе вуза.

Источник: РБК

«Отчислены за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза», — сообщила начальник отдела пресс-службы Олеся Маруськина.

Она уточнила, что девушек отчислили еще 6 июня.

Ранее телеграм-канал «Подъем» обратил внимание на видео с девушками, танцевавшими на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя. В посте уточнялось, что их еще в конце июля привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.