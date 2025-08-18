Трех студенток отчислили после видео с танцем у храма Христа Спасителя

«Отчислены за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза», — сообщила начальник отдела пресс-службы Олеся Маруськина.
Она уточнила, что девушек отчислили еще 6 июня.
Ранее телеграм-канал «Подъем» обратил внимание на видео с девушками, танцевавшими на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя. В посте уточнялось, что их еще в конце июля привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.