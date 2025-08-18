Ричмонд
88 тысяч рублей в день: доходный бизнес предприимчивых омичек не понравился следователям

Теперь девушек, организовавших в Омске подпольное казино, ждет суд и реальная возможность посидеть в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Выручка только за один день омских «предпринимательниц», организовавших подпольное казино в нежилом помещении на улице Конева, составила 88 тысяч рублей. В нелегальном игорном притоне следователи обнаружили 21 игровой автомат, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

«В Омске, в нежилом помещении дома по улице Конева, 14, две девушки организовали азартные игры с использованием компьютерного оборудования и игровых автоматов. Следователями в помещении было изъято 37 комплектов компьютерного оборудования и 21 игровой автомат, а также дневную выручку в размере 88 тысяч рублей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится на сайте СУ СК РФ по Омской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.