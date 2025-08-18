88 тысяч рублей в день: доходный бизнес предприимчивых омичек не понравился следователям

«В Омске, в нежилом помещении дома по улице Конева, 14, две девушки организовали азартные игры с использованием компьютерного оборудования и игровых автоматов. Следователями в помещении было изъято 37 комплектов компьютерного оборудования и 21 игровой автомат, а также дневную выручку в размере 88 тысяч рублей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится на сайте СУ СК РФ по Омской области.