Пожар произошел в жилой многоэтажке в Ростове-на-Дону

В жилом доме в Ростове потушили пожар, вспыхнувший из-за забытой в розетке зарядки.

Источник: Комсомольская правда

В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону произошел пожар из-за оставленной в розетке зарядки от телефона. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Богданова 17 августа. По предварительной информации пожарных, хозяева квартиры ушли и оставили зарядку включенной в сетевой фильтр, через время разгорелся огонь. Пламя полыхало на 3 кв. метрах, из-за задымления жильцам соседних квартир пришлось эвакуироваться.

На месте от МЧС работали 20 человек, использовалось шесть единиц техники. Тушение вели примерно 21 минуту. Пострадавших не было.

Спасатели напоминают: нужно заряжать гаджеты под присмотром, следует использовать качественные зарядные устройства и следить за износом аккумулятора.

