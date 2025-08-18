Пожар произошел в жилой многоэтажке в Ростове-на-Дону

В одной из многоэтажек Ростова-на-Дону произошел пожар из-за оставленной в розетке зарядки от телефона. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел на улице Богданова 17 августа. По предварительной информации пожарных, хозяева квартиры ушли и оставили зарядку включенной в сетевой фильтр, через время разгорелся огонь. Пламя полыхало на 3 кв. метрах, из-за задымления жильцам соседних квартир пришлось эвакуироваться.
На месте от МЧС работали 20 человек, использовалось шесть единиц техники. Тушение вели примерно 21 минуту. Пострадавших не было.
Спасатели напоминают: нужно заряжать гаджеты под присмотром, следует использовать качественные зарядные устройства и следить за износом аккумулятора.
Подпишись на нас в Telegram.