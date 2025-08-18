В Станично-Луганском округе ЛНР обесточило более 1 тыс. абонентов из-за пожара

По информации оператора «МКС», из-за пожара на территории Станично-Луганского района в целях безопасности был обесточен ряд населенных пунктов, в том числе и объекты связи, находящиеся на их территории сел Пшеничное, Герасимовка, Камышное. В связи с этим на данный момент отсутствует мобильная связь. После устранения угрозы работоспособность оборудования мобильной связи будет восстановлена.