Суд приговорил к 16 годам колонии фигуранта дела о покушении на Прозорова

12 апреля 2024 года следствие возбудило уголовное дело после взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser в столице на парковке у дома в районе Западное Дегунино. Отмечалось, что в машине находился экс-офицер СБУ Василий Прозоров. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего владелец машины повредил ногу.