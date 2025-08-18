Ричмонд
Суд приговорил к 16 годам колонии фигуранта дела о покушении на Прозорова

Второй Западный окружной военный суд приговорил Ростислава Журавлева, обвиняемого в подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом 18 августа сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Первые пять лет наказания Журавлев проведет в тюрьме. Также ему назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Журавлев признал вину, дал показания на других фигурантов и заключил сделку со следствием. Суд рассматривал его дело в особом порядке.

Сообщники фигуранта — Владимир Головченко и Иван Паскарь — также были арестованы. Головченко признал свою вину и рассказал, что разместил взрывное устройство под автомобилем бывшего офицера.

По данным прокуратуры, организатор преступления обещал фигурантам возможность выехать за рубеж. Коммуникация между членами преступной группировки осуществлялась через мессенджер, а взрывчатые вещества и компоненты были получены из Литвы.

Официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко 18 июля сообщила, что следствие завершило расследование уголовных дел в отношении Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева.

12 апреля 2024 года следствие возбудило уголовное дело после взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser в столице на парковке у дома в районе Западное Дегунино. Отмечалось, что в машине находился экс-офицер СБУ Василий Прозоров. Инцидент произошел во время включения зажигания, в результате чего владелец машины повредил ногу.