Две жительницы Могилевской области после уколов красоты «на дому» оказались в больнице

Так, одна из пострадавших делала «на дому» уколы ботокса в лицо и шею. На пятый день после процедуры она почувствовала затруднение при глотании, ощущение кома в горле, нечеткость зрения, слабость, озноб. Также женщину беспокоили повышенная потливость, снижение мышечной силы в предплечьях и голенях. Она начала принимать антигистаминные препараты, но это ей не помогло.
После этого ей провели процедуру «откалывания ботокса» — она принесла незначительный кратковременный положительный эффект. Однако уже на следующий день женщина стала задыхаться и вызвала скорую. В итоге ее госпитализировали с диагнозом «аллергическая реакция по типу отека Квинке». На больничной койке могилевчанка провела более двух недель. Спустя 2,5 месяца после первой процедуры она все еще жаловалась на мышечные боли в конечностях, общую слабость и повышенную усталость.
«Еще одна представительница прекрасной половины сама обратилась в больницу, так как после аналогичных процедур столкнулась с похожими симптомами: выраженный отек век, нарушение зрения (двоение, расплывчатость предметов), головокружение, головная боль, онемение языка, нарушение речи, которые нарастали», — рассказали в ведомстве.
Судебные эксперты пришли к выводу, что в обоих случаях имеет место миастеническая реакция (перерасслабление мышц). Но точно установить, из-за чего она возникла, невозможно, так как такая реакция может быть вызвана несколькими причинами, в том числе наследственными, инфекционно-токсическими, обострением имеющихся заболеваний и другими.