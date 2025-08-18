Две жительницы Могилевской области после уколов красоты «на дому» оказались в больнице

После этого ей провели процедуру «откалывания ботокса» — она принесла незначительный кратковременный положительный эффект. Однако уже на следующий день женщина стала задыхаться и вызвала скорую. В итоге ее госпитализировали с диагнозом «аллергическая реакция по типу отека Квинке». На больничной койке могилевчанка провела более двух недель. Спустя 2,5 месяца после первой процедуры она все еще жаловалась на мышечные боли в конечностях, общую слабость и повышенную усталость.