В Астане мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК

В Астане задержали мужчину, открывшего стрельбу во дворе жилого комплекса «Рио-де-Жанейро».

По данным столичного департамента полиции, хулиган несколько раз выстрелил из самозарядного газового пистолета. Один из выстрелов пришелся по припаркованному во дворе автомобилю.

«По данному факту полицией задержан 25-летний житель столицы. Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он произвел несколько выстрелов из самозарядного газового пистолета во дворе одного из жилых домов. Оружие изъято. Нарушитель водворен в изолятор временного содержания, материалы направлены в суд для рассмотрения», — отметили в пресс-службе ДП.

В ведомстве подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу общественной безопасности, будут незамедлительно пресекаться в строгом соответствии с законом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.