В Астане мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК

По данным столичного департамента полиции, хулиган несколько раз выстрелил из самозарядного газового пистолета. Один из выстрелов пришелся по припаркованному во дворе автомобилю.
«По данному факту полицией задержан 25-летний житель столицы. Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он произвел несколько выстрелов из самозарядного газового пистолета во дворе одного из жилых домов. Оружие изъято. Нарушитель водворен в изолятор временного содержания, материалы направлены в суд для рассмотрения», — отметили в пресс-службе ДП.
В ведомстве подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу общественной безопасности, будут незамедлительно пресекаться в строгом соответствии с законом.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.