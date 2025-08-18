В Астане мужчина устроил стрельбу во дворе ЖК

«По данному факту полицией задержан 25-летний житель столицы. Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения он произвел несколько выстрелов из самозарядного газового пистолета во дворе одного из жилых домов. Оружие изъято. Нарушитель водворен в изолятор временного содержания, материалы направлены в суд для рассмотрения», — отметили в пресс-службе ДП.