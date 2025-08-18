На трассе в Башкирии в аварии легковушек погибла женщина

Сегодня около полудня на 15-м километре трассы Сибай — Акъяр столкнулись «Nissan Note» и «Kia Seltos». По данным ГАИ по Башкирии, машины двигались в одном направлении. В результате столкновения «Kia» перевернулась на проезжей части.
В ГАИ рассказали, что в аварии погибла 80-летняя женщина, находившаяся в одном из автомобилей. Сотрудники ведомства сейчас выясняют детали происшествия и устанавливают точные причины трагедии.
По факту смертельной аварии начато разбирательство.
