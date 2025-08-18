Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Башкирии в аварии легковушек погибла женщина

В Баймакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня около полудня на 15-м километре трассы Сибай — Акъяр столкнулись «Nissan Note» и «Kia Seltos». По данным ГАИ по Башкирии, машины двигались в одном направлении. В результате столкновения «Kia» перевернулась на проезжей части.

В ГАИ рассказали, что в аварии погибла 80-летняя женщина, находившаяся в одном из автомобилей. Сотрудники ведомства сейчас выясняют детали происшествия и устанавливают точные причины трагедии.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.