В ЛНР пожар охватил десятки домов дачного поселка, жителей эвакуируют

Спасатели МЧС России в Луганской Народной Республике ведут борьбу с масштабным лесным пожаром, который перекинулся на жилые строения. Из-за быстрого распространения огня, вызванного сильным ветром, началась эвакуация жителей дачного поселка Ольховские дачи.
Возгорание лесной подстилки было зафиксировано в Малиновском лесничестве Станично-Луганского округа. На месте работают 60 специалистов и 13 единиц техники спасательного ведомства.
Как пишет телеграм-канал Mash на Донбассе, горят уже не только 20 гектаров леса, но и несколько десятков домов. Для вывоза жителей в пункт временного размещения, организованный в Доме культуры Станицы Луганской, уже прибыли автобусы.
Канал также сообщает о частичном обесточивании района и проблемах с мобильным интернетом.