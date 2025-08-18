Ричмонд
В ЛНР пожар охватил десятки домов дачного поселка, жителей эвакуируют

На Луганщине крупный лесной пожар перекинулся на дачный поселок, спровоцировав эвакуацию населения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Спасатели МЧС России в Луганской Народной Республике ведут борьбу с масштабным лесным пожаром, который перекинулся на жилые строения. Из-за быстрого распространения огня, вызванного сильным ветром, началась эвакуация жителей дачного поселка Ольховские дачи.

Возгорание лесной подстилки было зафиксировано в Малиновском лесничестве Станично-Луганского округа. На месте работают 60 специалистов и 13 единиц техники спасательного ведомства.

Как пишет телеграм-канал Mash на Донбассе, горят уже не только 20 гектаров леса, но и несколько десятков домов. Для вывоза жителей в пункт временного размещения, организованный в Доме культуры Станицы Луганской, уже прибыли автобусы.

Канал также сообщает о частичном обесточивании района и проблемах с мобильным интернетом.