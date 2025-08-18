В одном из микрорайнов Минска на вечер отключили горячую воду

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Части потребителей минского микрорайона «Степянка» отключили горячее водоснабжение, сообщает РУП «Минскэнерго».
«В связи с проведением работ на теплосетях временно отключено горячее водоснабжение для части потребителей микрорайона “Серебрянка”, — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что к 20:00 горячее водоснабжение планируется полностью восстановить.
Там заверили, что специалисты-энергетики предпринимают все необходимое, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки и горячая вода как можно быстрее вернулась к потребителям.
На предприятии принесли извинения за возможные неудобства и выразили благодарность за понимание.