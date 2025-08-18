Ричмонд
В одном из микрорайнов Минска на вечер отключили горячую воду

Энергетики делают все возможное, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Части потребителей минского микрорайона «Степянка» отключили горячее водоснабжение, сообщает РУП «Минскэнерго».

«В связи с проведением работ на теплосетях временно отключено горячее водоснабжение для части потребителей микрорайона “Серебрянка”, — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что к 20:00 горячее водоснабжение планируется полностью восстановить.

Там заверили, что специалисты-энергетики предпринимают все необходимое, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки и горячая вода как можно быстрее вернулась к потребителям.

На предприятии принесли извинения за возможные неудобства и выразили благодарность за понимание.