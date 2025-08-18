Le Figaro узнала о ДТП с участием племянницы Марин Ле Пен в Италии

Согласно заявлению, Марион Марешаль и Винченцо Софо попали в ДТП 16 августа в Калабрии. Их машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем, водитель которого выехал на полосу встречного направления, чтобы избежать столкновения с выбежавшим на дорогу животным.