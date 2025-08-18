Ричмонд
Le Figaro узнала о ДТП с участием племянницы Марин Ле Пен в Италии

Депутат Европарламента Марион Марешаль — племянница кандидата на выборы 2022 года во Франции Марин Ле Пен — и ее муж Винченцо Софо попали в автомобильную аварию на юге Италии. Об этом 18 августа сообщила французская газета Le Figaro.

Источник: AP 2024

Согласно заявлению, Марион Марешаль и Винченцо Софо попали в ДТП 16 августа в Калабрии. Их машина столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем, водитель которого выехал на полосу встречного направления, чтобы избежать столкновения с выбежавшим на дорогу животным.

После столкновения супруги были госпитализированы. Винченцо Софо написал в соцсетях, что он и его супруга обошлись без серьезных травм.

Ранее, 14 августа, стало известно, что американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) намеревается посетить церковь после того, как он чуть не погиб, попав в ДТП. По словам исполнителя, ему пришлось выбить окно, чтобы покинуть свой автомобиль.