В небе над Башкирией жители республики увидят парад планет

В предрассветные часы 19 августа жители Башкирии смогут стать свидетелями парада планет. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Четыре небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся в одну линию на ночном небе. Наблюдать это явление лучше всего за час до восхода солнца. В Башкирии оптимальное время для просмотра — с 5 до 6 утра.
Особенностью предстоящего парада станет то, что Венера, Юпитер и Луна будут находиться достаточно высоко над горизонтом, поэтому их будет хорошо видно даже в условиях городской застройки. Астрономы уточняют, что Луна будет находиться в фазе убывающего серпа.
