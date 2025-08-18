В небе над Башкирией жители республики увидят парад планет

Четыре небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся в одну линию на ночном небе. Наблюдать это явление лучше всего за час до восхода солнца. В Башкирии оптимальное время для просмотра — с 5 до 6 утра.