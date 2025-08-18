В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка

«Следователем следственного отдела по городу Отрадному следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении регионального СУСК России.
По данным следователей, 14 августа вечером подростки пришли на спортивную площадку около школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Ребята играли в футбол, когда на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, виновных в произошедшем.
Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства в сфере безопасности эксплуатации спортивных объектов, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. По итогам будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.