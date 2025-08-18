Сухогрузное судно из Индии арестовали в Петербурге

Грузовое судно из Индии арестовали в Угольной гавани Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.
— Основанием для ареста стал исполнительный лист, поступивший в Кировский районный отдел судебных приставов, о принятии обеспечительных мер по решению Арбитражного суда Краснодарского края, — отмечается в пресс-службе.
Судно грузоподъемностью свыше 20 тысяч тонн, принадлежащее индийской компании-должнику, было задержано сразу после прибытия в морской рыбный порт. Приставы в присутствии понятых составили акт ареста, после чего судно оставили под ответственность капитана.
Данная мера направлена на обеспечение исполнения судебного решения в отношении иностранной компании. Арест судна позволяет гарантировать сохранность имущества до окончательного разрешения судебного спора.