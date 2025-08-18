Сухогрузное судно из Индии арестовали в Петербурге

Судно грузоподъемностью свыше 20 тысяч тонн, принадлежащее индийской компании-должнику, было задержано сразу после прибытия в морской рыбный порт. Приставы в присутствии понятых составили акт ареста, после чего судно оставили под ответственность капитана.