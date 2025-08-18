В Чувашии госпитализировали 13 участников фестиваля ГТО

С 14 по 20 августа в Чебоксарах проходит всероссийский фестиваль среди семейных команд «Готов к труду и обороне». Власти отмечали, что в нем принимают участие представители 55 регионов.
«10 несовершеннолетних и трое взрослых участников всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком в одном из гостиничных заведений города Чебоксары», — говорится в сообщении.
По данным министерства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, они получают медицинскую помощь в стационарных условиях. Было отмечено, что угроз для их жизни нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова.