В Чувашии госпитализировали 13 участников фестиваля ГТО

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь понадобилась 13 участникам всероссийского фестиваля ГТО в Чувашии, у которых после завтрака в одной из гостиниц проявились симптомы кишечной инфекции, в числе пострадавших 10 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.

Источник: РИА "Новости"

С 14 по 20 августа в Чебоксарах проходит всероссийский фестиваль среди семейных команд «Готов к труду и обороне». Власти отмечали, что в нем принимают участие представители 55 регионов.

«10 несовершеннолетних и трое взрослых участников всероссийских соревнований ГТО обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все они указывают на связь симптомов с завтраком в одном из гостиничных заведений города Чебоксары», — говорится в сообщении.

По данным министерства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, они получают медицинскую помощь в стационарных условиях. Было отмечено, что угроз для их жизни нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера правительства Чувашии Владимира Степанова.