В Чувашии госпитализировали 13 участников фестиваля ГТО

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь понадобилась 13 участникам всероссийского фестиваля ГТО в Чувашии, у которых после завтрака в одной из гостиниц проявились симптомы кишечной инфекции, в числе пострадавших 10 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Минздрав.