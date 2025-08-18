Двое сибиряков пришли на работу, не подозревая, что этот день станет для них последним

В Железнодорожном районе Бурятии суд вынес приговор предпринимателю, чья халатность привела к трагическим последствиям. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, мужчина занимался приемом и продажей черного и цветного металла, но грубо нарушал технику безопасности.
— Как установило следствие, предприниматель не проводил с работниками обязательные инструктажи по охране труда, не следил за состоянием оборудования. 13 июля 2024 года это привело к страшной трагедии — рабочий использовал неисправный пост газокислородной резки, что вызвало воспламенение газа, взрыв и разрушение кислородных баллонов. Двое сотрудников погибли на месте, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Суд признал бизнесмена виновным в нарушении правил безопасности и назначил наказание — 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший сотрудник колонии получил срок за смертельное ДТП в Тайшетском районе.