Двое сибиряков пришли на работу, не подозревая, что этот день станет для них последним

— Как установило следствие, предприниматель не проводил с работниками обязательные инструктажи по охране труда, не следил за состоянием оборудования. 13 июля 2024 года это привело к страшной трагедии — рабочий использовал неисправный пост газокислородной резки, что вызвало воспламенение газа, взрыв и разрушение кислородных баллонов. Двое сотрудников погибли на месте, — сообщают в пресс-службе ведомства.