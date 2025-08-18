Около 45 тысяч детей пойдут в Башкирии в школу впервые

В сентябре за парты в школах Башкирии сядут около 45 тысяч первоклассников. Эта цифра составляет примерно 3% от общего количества детей, которые впервые пойдут в школу по всей России.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на всероссийском совещании с руководителями региональных образовательных ведомств, в 2025 году по стране за школьные парты сядут более 18 миллионов детей, из них 1,5 миллиона — это первоклассники. В первый день осени свои двери откроют 40 тысяч школ, причём в 28 регионах начнут работу 43 новых образовательных учреждения.
По данным министерства просвещения Башкирии, общее число школьников в республике превысит 500 тысяч человек.
