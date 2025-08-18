В Воронеже главу азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова отправили в СИЗО по делу о взятке

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу Юсифа Халилова, владельца Алексеевского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Его будут содержать в следственном изоляторе до 14 октября. Халилова обвиняют по статье «Дача взятки», санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Обстоятельства дела правоохранительные органы пока не комментируют. Адвокат бизнесмена, Даниил Дробышев, также отказался обсуждать подробности без согласия своего клиента.
В начале июля Халилов уже привлекал внимание силовиков. Тогда, по данным «Коммерсантъ-Черноземье», его допросили как свидетеля по уголовному делу Игоря Нахамяева. Полиция обвиняет бывшего учредителя ООО «Алефъ» в незаконном возврате исполнительского сбора службы судебных приставов.