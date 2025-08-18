Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых екатеринбуржцев арестовали за танцы на дороге

Четверых жителей Екатеринбурга отправили под административный арест за то, что они устроили танцы на проезжей части в честь свадьбы друга.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, за несанкционированную акцию в общественном месте граждане Халилов и Майборода получили наказание в виде ареста на семь суток, а граждане Неустроев и Порохов— восемь суток.

Инцидент произошел 17 августа на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров — проспект Космонавтов. Группа местных жителей перекрыла дорогу и начала танцевать, поздравляя товарища со свадьбой.

«Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике МВД на Елизаветинском шоссе. Принести персональные извинения горожанам молодые люди отказались. Как бы то ни было свадьбу друга хлопцы запомнят надолго. Хорошо бы, чтобы они еще и усвоили о недопустимости подобных “шалостей”», — прокомментировал Валерий Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что уральцу назначили 13 суток ареста за предложение руки и сердца на проезжей части. В конце июля семь человек получили административный арест за массовый танец, который перекрыл движение.