Глава СК взял на контроль экологические нарушения в Башкирии

Жители Башкирии через соцсети обратились в Следственный комитет с жалобами на систематические выбросы вредных веществ предприятиями в Стерлитамаке и Салавате. По их словам, устаревшее оборудование промышленных объектов приводит к постоянному загрязнению воздуха, из-за чего в городе стоит резкий химический запах. Местные жители связывают с этим ухудшение здоровья.