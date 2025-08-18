Глава СК взял на контроль экологические нарушения в Башкирии

Жители Башкирии через соцсети обратились в Следственный комитет с жалобами на систематические выбросы вредных веществ предприятиями в Стерлитамаке и Салавате. По их словам, устаревшее оборудование промышленных объектов приводит к постоянному загрязнению воздуха, из-за чего в городе стоит резкий химический запах. Местные жители связывают с этим ухудшение здоровья.
Ситуацию усугубили произошедшие в прошлом и этом году аварии на производствах, вызванные нарушениями техники безопасности. Несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, проблема остается нерешенной, говорят они.
Следственное управление по Башкирии уже ведет расследование по этим фактам. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому предоставить отчет о ходе расследования уголовных дел с учетом обращений граждан.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.