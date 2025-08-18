В Башкирии объявлен в розыск злостный неплательщик алиментов

Служба судебных приставов Башкирии разыскивает 33-летнего Евгения Илимбаева, уроженца деревни Атлегач Янаульского района. Мужчина накопил задолженность по алиментам на содержание своих детей в размере более 700 тысяч рублей.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, в отношении Илимбаева было возбуждено исполнительное производство о взыскании трети от всех видов его доходов. Однако решение суда так и не было исполнено: должник систематически уклонялся от выплат, скрывался от приставов и не появлялся по последнему известному месту жительства.
В связи с этим Управление ФССП по Башкирии объявило мужчину в исполнительный розыск. Людей, располагающих информацией о местонахождении Илимбаева, просят сообщить об этом по телефонам дежурной части: 8 (34779) 4−19−81 или 8 (347) 273−56−40.
