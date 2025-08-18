В Башкирии объявлен в розыск злостный неплательщик алиментов

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в отношении Илимбаева было возбуждено исполнительное производство о взыскании трети от всех видов его доходов. Однако решение суда так и не было исполнено: должник систематически уклонялся от выплат, скрывался от приставов и не появлялся по последнему известному месту жительства.