Ганчев: ВС РФ берут в окружение Купянск

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС.