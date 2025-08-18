Ричмонд
Прямой эфир встречи Трампа с Зеленским

В 20:15 по московскому времени начнется встреча главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим URA.RU запускает прямую трансляцию в «ВКонтакте» и на Rutube.

Встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:15 по мск.

Встреча будет посвящена урегулированию украинского кризиса. После личной беседы лидеров к переговорам присоединятся европейские представители.

