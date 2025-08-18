Прямой эфир встречи Трампа с Зеленским

Встреча Зеленского и Трампа начнется в 20:15 по мск.
В 20:15 по московскому времени начнется встреча главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим URA.RU запускает прямую трансляцию в «ВКонтакте» и на Rutube.
Встреча будет посвящена урегулированию украинского кризиса. После личной беседы лидеров к переговорам присоединятся европейские представители.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше