Перевозившая лошадей фура перевернулась в Челябинской области

В Челябинской области перевернулась фура, перевозившая лошадей. По информации Telegram-канала Baza, грузовик перевозил более десятка животных, почти все из них погибли.

Авария произошла в понедельник, 18 августа, в районе города Сим на трассе М-5. Фура перевернулась, кузов получил серьезные повреждения. В результате аварии большая часть лошадей погибла от травм либо сразу, либо после ДТП.

Предполагается, что животных перевозили в Монголию, говорится в публикации.

В начале августа грузовик, груженый бревнами, опрокинулся около станции метро «Верхние Лихоборы» на севере столицы.

До этого на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом перевернулась «газель», перевозившая арбузы. Водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате ДТП никто не пострадал.