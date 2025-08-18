Перевозившая лошадей фура перевернулась в Челябинской области

В Челябинской области перевернулась фура, перевозившая лошадей. По информации Telegram-канала Baza, грузовик перевозил более десятка животных, почти все из них погибли.
Авария произошла в понедельник, 18 августа, в районе города Сим на трассе М-5. Фура перевернулась, кузов получил серьезные повреждения. В результате аварии большая часть лошадей погибла от травм либо сразу, либо после ДТП.
Предполагается, что животных перевозили в Монголию, говорится в публикации.
В начале августа грузовик, груженый бревнами, опрокинулся около станции метро «Верхние Лихоборы» на севере столицы.
До этого на трассе М-2 «Крым» под Серпуховом перевернулась «газель», перевозившая арбузы. Водитель не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате ДТП никто не пострадал.