Женщина-водитель сбила мальчика на улице Кропоткина в Новосибирске

Согласно предварительным данным, 18 августа 2025 года в 20:00 в Заельцовском районе произошел инцидент: женщина 1975 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, при выезде с придомовой территории дома № 269 по улице Кропоткина, допустила столкновение с велосипедистом — мальчиком 2016 года рождения. Ребенок двигался справа налево относительно направления движения транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2016 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Тяжесть полученных повреждений в настоящее время уточняется. На месте происшествия работали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.