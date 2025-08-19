Женщина-водитель сбила мальчика на улице Кропоткина в Новосибирске

Согласно предварительным данным, 18 августа 2025 года в 20:00 в Заельцовском районе произошел инцидент: женщина 1975 года рождения, находясь за рулем автомобиля Nissan Juke, при выезде с придомовой территории дома № 269 по улице Кропоткина, допустила столкновение с велосипедистом — мальчиком 2016 года рождения. Ребенок двигался справа налево относительно направления движения транспортного средства.