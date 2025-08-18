Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара

В Станично-Луганском округе ЛНР объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара, который распространился на дачный поселок. Об этом РИА Новости сообщил глава округа Альберт Зинченко.
«Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена», — отметил Зинченко.
Ранее власти республики информировали о серьезном лесном пожаре в данном районе. По данным МЧС ЛНР, площадь возгорания достигла 20 гектаров.