Режим ЧС ввели в Станично-Луганском округе ЛНР из-за пожара

Из населенного пункта эвакуируют людей.

В Станично-Луганском округе ЛНР объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара, который распространился на дачный поселок. Об этом РИА Новости сообщил глава округа Альберт Зинченко.

«Сошел лесной пожар, подошел к Ольховскому дачному массиву, ветер сильный сейчас, около 25 гектаров уже под огнем. Чрезвычайная ситуация местного уровня введена», — отметил Зинченко.

По его словам, в ликвидации пожара участвуют различные оперативные службы, включая МЧС, МВД, военная комендатура и лесное хозяйство. Проводится эвакуация населения.

Ранее власти республики информировали о серьезном лесном пожаре в данном районе. По данным МЧС ЛНР, площадь возгорания достигла 20 гектаров.