В Башкирии завершили ремонт участка трассы Явгильдино — Щучье Озеро

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии привели в порядок пятикилометровый отрезок дороги между Явгильдино и Щучьим Озером. Как сообщили в министерстве транспорта республики, подрядчики полностью обновили покрытие на участке от административной границы Аскинского и Караидельского районов до деревни Упканкуль.