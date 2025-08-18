Ричмонд
В Башкирии завершили ремонт участка трассы Явгильдино — Щучье Озеро

В Башкирии отремонтировали 5 км дороги Явгильдино — Щучье Озеро.

Источник: Комсомольская правда

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии привели в порядок пятикилометровый отрезок дороги между Явгильдино и Щучьим Озером. Как сообщили в министерстве транспорта республики, подрядчики полностью обновили покрытие на участке от административной границы Аскинского и Караидельского районов до деревни Упканкуль.

Дорожные рабочие сняли старый асфальт, подготовили основание и уложили новое асфальтобетонное покрытие. В ближайшие дни планируется завершить работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Как пояснила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, эта трасса играет важную роль в транспортной системе республики. Она соединяет республику с Пермским краем и служит основной дорогой для жителей многочисленных сел, которые добираются по ней до Аскино.

В 2025 году планируется отремонтировать еще 13,5 километров этой дороги. Все работы в рамках нацпроекта должны быть завершены до конца текущего года.

