Лидеры ЕС начали прибывать в Белый дом на встречу с Трампом

Первым на встречу с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским прибыл генсек НАТО Марк Рютте, за ним приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщает Fox News.

Кроме них, Белый дом уже посетили канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон. Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени. URA.RU ведет прямую трансляцию переговоров. После личной беседы двух президентов к обсуждению присоединятся европейские лидеры. Главной темой станет — урегулирование украинского кризиса.

Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным, если переговоры будут успешными. «Я открыт к диалогу с Россией при условии реального прогресса в переговорах», — отмечал Трамп.

В день переговоров в Вашингтоне Россия сообщила о предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС и попытки взрыва на Крымском мосту. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атаки со стороны Украины.

