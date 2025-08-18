Лидеры ЕС начали прибывать в Белый дом на встречу с Трампом

В день переговоров в Вашингтоне Россия сообщила о предотвращении атаки украинского беспилотника на Смоленскую АЭС и попытки взрыва на Крымском мосту. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за атаки со стороны Украины.